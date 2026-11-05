Skanska se méfie des nouveaux venus alors que l'essor des centres de données dédiés à l'IA s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Agnieszka Gosciak et Jesus Calero

Le constructeur suédois Skanska

SKAb.ST se montre de plus en plus sélectif quant aux projets de centres de données liés à l'intelligence artificielle qu'il accepte, privilégiant les clients technologiques bien établis tout en adoptant une approche prudente vis-à-vis des nouveaux promoteurs confrontés à des risques de financement et de mise en œuvre, a déclaré son directeur général à Reuters.

"Nous ne constatons aucun ralentissement", a déclaré le directeur général Anders Danielsson, décrivant les principaux clients de Skanska comme de grands groupes technologiques internationaux financièrement solides.

Plutôt que de reporter leurs projets, ces clients bien établis commandent des installations de plus grande envergure, a-t-il ajouté.

"Il y a beaucoup de nouveaux promoteurs dans ce secteur, et nous faisons preuve d’un peu plus de prudence pour nous assurer de choisir le bon projet", a déclaré Danielsson.

Les commandes de construction de Skanska au troisième trimestre ont bondi de 70 % pour atteindre 68 milliards de couronnes, dont un contrat de 11,2 milliards de couronnes portant sur un centre de données aux États-Unis, portant son carnet de commandes à un niveau record de 328,3 milliards de couronnes. LE BOOM DE L’IA STIMULE LA DEMANDE, MAIS RENFORCE LA SURVEILLANCE FINANCIÈRE

Selon le cabinet de conseil immobilier CBRE, plus de 80 % des 7,5 gigawatts de capacité de centres de données en cours de construction sur huit grands marchés américains – un niveau record – avaient déjà été pré-loués à la mi-2026.

Cet essor a également entraîné une surveillance accrue de la part des prêteurs et des investisseurs. L’agence de notation Moody’s a averti en octobre que les emprunteurs les plus fragiles pourraient avoir des difficultés à refinancer leurs emprunts arrivant à échéance entre 2027 et 2029.

Le promoteur américain TeraWulf WULF.O a annoncé mercredi que Google se porterait garant de certaines obligations de location pour la société d’IA Anthropic dans le cadre d’un projet de centre de données dans le Kentucky, contribuant ainsi à garantir le financement.

Danielsson a déclaré que Skanska avait pu répercuter sur ses clients des hausses substantielles des coûts de construction sans que cela n’entraîne l’annulation de projets.

"L’inflation des coûts a été assez importante, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe", a-t-il déclaré. "Nous ne constatons aucune pression sur nos marges."

La marge d’exploitation du pôle construction de Skanska est passée de 4,2 % l’année précédente à 5 %, grâce à d’importants projets en voie d’achèvement.

(1 dollar = 9,6971 couronnes suédoises)