Skanska investit 21 millions d'euros dans un projet résidentiel durable à Helsinki

Le groupe de construction et de développement immobilier Skanska a annoncé un investissement de 21 millions d'euros (environ 230 millions de couronnes suédoises) dans un nouveau projet de développement résidentiel situé à Helsinki, en Finlande.

Le programme prévoit la réalisation de 50 appartements. Sur le plan environnemental et technique, l'ensemble vise la classe d'efficacité énergétique la plus élevée ainsi que l'obtention de la certification environnementale YL. Une partie de la toiture du bâtiment sera notamment aménagée en toit végétalisé.

Selon le calendrier communiqué, les travaux de construction débuteront au quatrième trimestre 2026. La livraison du projet et son achèvement complet sont attendus pour le deuxième trimestre 2028.