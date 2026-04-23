SK Hynix, fournisseur de Nvidia, multiplie par cinq ses bénéfices au premier trimestre et répond aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de SK Hynix, de détails et d'éléments de contexte) par Heekyong Yang et Joyce Lee

La société sud-coréenne SK Hynix

000660.KS a multiplié par plus de cinq son bénéfice d'exploitation du premier trimestre pour atteindre un niveau record jeudi, le boom de l'intelligence artificielle ayant entraîné une forte demande pour les produits de puces mémoire avancés et conventionnels.

Ces bons résultats soulignent l'élan continu du marché mondial des puces mémoire, alors que la demande des entreprises de Big Tech pour construire des centres de données d'intelligence artificielle a limité l'offre de puces et fait grimper les prix des puces mémoire haut de gamme et de base.

"À mesure que l'IA évolue, passant de l'entraînement de grands modèles au stade de l'IA agentique, qui effectue de manière répétée des inférences en temps réel dans divers environnements de service, la base de la demande de mémoire s'étend à la fois à la DRAM et à la flash NAND", a déclaré SK Hynix dans un communiqué.

Les prix contractuels de certaines puces DRAM ont bondi de près de 83 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix de certains produits NAND ont grimpé d'environ 160 %, selon les données de l'observateur du marché TrendForce.

Ce dernier s'attend à ce que les prix des puces mémoire augmentent encore au cours du trimestre actuel, ce qui laisse présager un autre trimestre de forte croissance des bénéfices, les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle s'efforçant d'obtenir les puces avancées nécessaires au déploiement de leurs infrastructures.

Certains analystes s'attendent à ce que le rythme des augmentations de prix diminue après le deuxième trimestre, mais l'offre limitée se poursuivra jusqu'à ce que de nouvelles capacités de production soient mises en service, ce qui peut prendre plus d'un an après le début de la construction.

SK Hynix a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'environnement de prix favorable se poursuive "pour le moment", car la demande liée à l'IA compense la demande plus faible de puces de la part des fabricants de PC et de smartphones.

Le fournisseur de Nvidia NVDA.O a déclaré un bénéfice d'exploitation de 37,6 billions de wons (25,42 milliards de dollars) pour la période janvier-mars, en hausse par rapport aux 7,4 billions de wons de l'année précédente.

Ce chiffre est conforme aux prévisions de 37,9 billions de wons de LSEG SmartEstimate, qui privilégie les analystes les plus précis.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 198 % pour atteindre 52 600 milliards de wons.

(1 $ = 1 478,8600 wons)