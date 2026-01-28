SK Hynix affiche un bénéfice trimestriel record, supérieur aux attentes, grâce à une forte demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le groupe sud-coréen SK Hynix

000660.KS a annoncé mercredi que son bénéfice trimestriel avait plus que doublé pour atteindre un niveau record, dépassant largement les prévisions grâce à la demande incessante d'intelligence artificielle qui a fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles et avancées.

Le fournisseur Nvidia NVDA.O a enregistré une hausse de 137% de son bénéfice d'exploitation à 19,2 billions de wons (13,5 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre, selon les calculs de Reuters.

Ce chiffre est à comparer aux 8,1 billions de wons enregistrés un an plus tôt et aux 17,7 billions de wons prévus par le consensus LSEG SmartEstimate, qui privilégie les analystes ayant des antécédents plus réguliers.

SK Hynix tiendra une réunion d'information sur ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

SK Hynix a réussi à se tailler une place enviable dans le domaine de la mémoire à grande largeur de bande (HBM) utilisée dans les puces d'intelligence artificielle conçues par des sociétés telles que Nvidia, avec une part de 61 % du marché HBM, selon Macquarie Equity Research.

Elle bénéficie également de l'offre restreinte et de la demande croissante en matière d'intelligence artificielle qui font grimper les prix des puces DRAM et NAND utilisées dans les serveurs, les ordinateurs personnels et les appareils mobiles.

Par exemple, les prix des contrats pour 16 gigaoctets de DDR5, un type populaire de puce DRAM, ont plus que quadruplé au cours du dernier trimestre par rapport à l'année précédente, selon l'observateur du marché TrendForce.

TrendForce s'attend à ce que les prix contractuels des DRAM conventionnelles augmentent encore de 55 % à 60 % au cours du trimestre actuel par rapport au trimestre précédent.

(1 dollar = 1 422,2400 wons)