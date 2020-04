Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sixt : un broker commence la couverture à l'achat Cercle Finance • 01/04/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - Le titre Sixt recule ce mercredi de -1%, dans une Bourse de Francfort en recul plus marqué (-4%), alors que l'analyste Jefferies annonce initier sa couverture avec une recommandation 'achat', accompagnée d'un objectif de cours de 80 euros. 'Bien que nous nous attendions à un impact négatif substantiel sur la performance de Sixt au cours de l'exercice 2020 en raison du COVID-19, nous pensons que la société est la mieux placée parmi ses pairs pour surmonter cette crise', apprécie le broker.

Valeurs associées SIXT AG VZO O.N. XETRA +2.31%