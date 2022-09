Sixt table sur de meilleurs résultats pour l'exercice 2022

(AOF) - Le directoire du loueur de voitures allemand a annoncé un relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2022. L'entreprise s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires consolidé se situe entre 2,8 milliards et 3,1 milliards d'euros, contre un objectif nettement supérieur à 2,28 milliards d'euros précédemment. Le bénéfice avant impôts (EBT) du groupe devrait se situer entre 500 millions et 550 millions d'euros.

Auparavant, il était question d'une fourchette de prévision entre 380 millions et 480 millions d'euros.

L'estimation moyenne actuelle des analystes concernant le chiffre d'affaires consolidé du groupe Sixt pour 2022 est de 2,87 milliards d'euros et se situe donc dans les limites de la prévision relevée. La fourchette d'EBT prévue est supérieure à l'estimation moyenne actuelle des analystes, qui est de 489 millions d'euros.

Dans un autre communiqué, daté du 14 septembre également, Sixt a annoncé que son directoire accueillerait - à compter du 1er octobre - deux nouveaux membres et passerait donc de 4 à 6 personnes avec la nomination de Vinzenz Pflanz (50 ans) au poste de Chief business officer (CBO) et de James Adams (39 ans) au poste de Chief commercial officer (CCO). Tous deux travaillent chez Sixt depuis un certain temps.

