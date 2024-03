Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SIXT: partenaire titre de la Porsche Carrera Cup Deutschland information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que la compétition dite 'Porsche Carrera Cup Deutschland' accueille SIXT en tant que nouveau partenaire titre.



Sixt SE, basée à Pullach près de Munich en Allemagne, est l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de mobilité de haute qualité.



La Porsche Carrera Cup Deutschland offrira à SIXT une plateforme publique forte à l'avenir : à partir de la saison 2024, la série de courses sera d'ailleurs rebaptisée ' Porsche SIXT Carrera Cup Deutschland '.



' La saison de courses 2024 comprend une riche gamme de circuits internationaux passionnants avec des courses à Imola, en Italie et à Budapest. Nous sommes impatients de commencer la saison avec notre nouveau partenaire SIXT', a commenté Alexander Pollich, directeur général de Porsche Deutschland GmbH.





