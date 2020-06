Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sixt : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 03/06/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le titre Sixt avance de +2,5% ce mercredi, alors que l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 53 à 79 euros. Il reste néanmoins neutre sur la valeur, la nouvelle cible s'alignant avec les cours actuels. 'Au-delà d'un exercice 2020 qui sera sans doute difficile, nous restons convaincus que les fondamentaux du groupe restent solides (résiliences du business model, positionnement différenciant, marges élevées, bilan sain, opportunités de M&A). Par ailleurs, nous maintenons à ce stade notre recommandation Neutre en raison d'un manque de visibilité qui persiste (quid sur la reprise du secteur de Tourisme ; visibilité réduite sur l'évolution de la demande durant la saison estivale et sur le retour à un niveau d'activité d'avant crise ; évolution des RPD postcrise...)', explique le broker.

Valeurs associées SIXT AG ST O.N. XETRA +4.71%