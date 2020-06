Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sixt : en baisse, un broker reste neutre Cercle Finance • 10/06/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Sixt recule ce matin de -2%, même si l'analyste Oddo BHF a revu à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en restant neutre sur la valeur, mettant en avant 'des fondamentaux solides mais une prudence à court terme'. 'Nous maintenons à ce stade notre recommandation Neutre en raison d'un manque de visibilité qui persiste selon nous malgré la reprise progressive soulignée par le management (quid de la reprise effective du secteur de Tourisme ; visibilité réduite sur l'évolution de la demande durant la saison estivale et sur le retour à un niveau d'activité d'avant crise ; évolution des RPD post-crise...)', explique le broker. La nouvelle cible d'Oddo BHF (83 euros contre 79 euros jusque-là) offre un potentiel de hausse toujours limité, de l'ordre de +6%.

Valeurs associées SIXT AG ST O.N. XETRA -2.36%