Sixt: développe ses activités sur le marché canadien information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 15:04

(CercleFinance.com) - Sixt accélère sa stratégie d'internationalisation et de croissance avec son expansion sur le marché canadien d'un milliard de dollars.



La marque ouvrira d'abord à Vancouver, puis à Toronto, englobant les deux plus grandes destinations de location de voitures du pays.



' L'expansion au Canada est un grand pas en avant pour notre entreprise, et nous sommes ravis d'offrir l'expérience haut de gamme de Sixt à nos voisins du Nord ', a déclaré Thomas C. Kennedy, président et chef de la direction financière de Sixt Amérique du Nord.



' Vancouver est une porte d'entrée vers la célèbre station de ski de Whistler et une importante ville portuaire de loisirs et de commerce qui attire les voyageurs d'affaires et de loisirs toute l'année '.