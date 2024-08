Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sixt: dépasse les 1 MdE de CA au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,01 milliard d'euros au deuxième trimestre 2024. Cela correspond à une augmentation de 8,9 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Avec une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 25 %, l'Amérique du Nord a apporté la plus forte contribution à la croissance de tous les segments.



Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 285,8 millions d'euros (+4,3 %) dans le segment Allemagne, de 400,9 millions d'euros (+1,0 %) dans le segment Europe (hors Allemagne) et de 319,1 millions d'euros (+26,8 %) dans le segment Amérique du Nord.



Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) s'est élevé à 384,2 millions d'euros (contre 339,6 millions d'euros au 2ème trimestre 2023).



Le bénéfice avant impôts (EBT) est nettement revenu dans la zone bénéficiaire à 62,9 millions d'euros après une perte au premier trimestre.



Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1,79 milliard d'euros (S1 2023 : 1,62 milliard d'euros). L'EBITDA s'est inscrit à 602,0 millions d'euros (S1 2023 : 542,0 millions d'euros). L'EBT s'est élevé à 35,4 millions d'euros (S1 2023 : 165,1 millions d'euros).



Le groupe vise une nouvelle augmentation significative du chiffre d'affaires et un EBT positif significatif de 340 à 390 millions d'euros attendus, globalement en ligne avec les attentes actuelles du marché au point médian et nettement supérieur au bénéfice record pré-Covid de 2019.





