SIX PRÊT À S'ASSOCIER À UN PARTENAIRE ITALIEN POUR LA BOURSE DE MILAN MILAN (Reuters) - L'opérateur boursier SIX est prêt à s'associer à un partenaire italien dans le cadre de son offre sur la Bourse de Milan et proposerait des garanties en termes de gouvernance ainsi qu'une représentation au sein de son conseil d'administration, a déclaré son directeur général. Dans un entretien publié jeudi par le Corriere della Sera, Jos Dijsselhof précise que le groupe suisse est prêt à concevoir une structure de gouvernance pour Borsa Italiana et sa plate-forme d'échanges obligataires MTS prenant en compte les intérêts de l'Etat italien et de l'ensemble du pays. "Nous sommes tout à fait prêts à discuter d'une implication significative des acteurs italiens dans Borsa Italiana et/ou MTS pour renforcer notre engagement à l'égard du pays (...) et à inviter des représentants italiens à siéger à notre conseil d'administration et à notre comité exécutif", dit-il. Euronext, opérateur de la Bourse de Paris, a annoncé lundi le dépôt d'une offre sur Borsa Italiana, en partenariat avec la CDP (Cassa depositi e prestiti) italienne, contrôlée par l'Etat, et la banque Intesa Sanpaolo. Deutsche Börse est aussi sur les rangs pour reprendre l'opérateur de la Bourse de Milan, mis en vente par London Stock Exchange. (Valentina Za, version française Jean-Philippe Lefief)

