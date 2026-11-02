Six points à suivre alors que les électeurs américains s'apprêtent à décider de la composition du Congrès

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par Tim Reid

Les Américains se rendront aux urnes mardi à l'occasion des élections de mi-mandat qui détermineront la composition du Congrès pour les deux dernières années du mandat du président Donald Trump .

Ces résultats constitueront le premier verdict national sur la présidence de Trump, révélant si les électeurs souhaitent limiter le pouvoir du président républicain en confiant aux démocrates le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès, ou s’ils sont prêts à accepter le statu quo malgré leurs frustrations liées au coût de la vie et à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran.

Le résultat pourrait également redéfinir les débats au sein des deux partis quant aux messages et aux politiques qui trouvent le plus d’écho auprès des électeurs à l’approche de l’élection présidentielle de 2028.

Voici six éléments à surveiller le jour du scrutin.

LES ÉLECTIONS QUI DÉCIDERONT DU CONTRÔLE DU CONGRÈS

Les démocrates doivent remporter un gain net de quatre sièges tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat américain pour renverser les majorités serrées des républicains (218 contre 214 et 53 contre 47).

On s’attend généralement à ce qu’ils reprennent la Chambre, mais la bataille au Sénat reste très serrée. L’ampleur des gains démocrates dans l’une ou les deux chambres déterminera la capacité de Trump à faire avancer son programme.

Des victoires démocrates dans l’une ou les deux chambres entraîneront probablement l’ouverture d’enquêtes sur l’éthique de Trump et de son administration, sur leur gestion de l’application des lois sur l’immigration et sur la guerre contre l’Iran.

Un résultat républicain meilleur que prévu pourrait renforcer l’emprise de Trump sur le parti. Des pertes importantes pourraient accroître la pression pour repenser des politiques impopulaires telles que les droits de douane et la guerre, tout en façonnant le message des candidats en lice pour lui succéder.

Les premiers résultats concernant les sièges républicains à la Chambre des représentants en Floride et en Virginie pourraient donner des indications sur l’ampleur des gains démocrates. Des victoires dans des circonscriptions disputées laisseraient présager une soirée solide pour les démocrates, tandis que des victoires dans des zones plus favorables aux républicains pourraient signaler un rejet beaucoup plus large de Trump et de ses politiques.

La lutte serrée au Sénat dépendra probablement de six à huit scrutins. Les démocrates doivent remporter plusieurs sièges détenus par les républicains dans des États où Trump s’était imposé avec une marge à deux chiffres en 2024, notamment l’Ohio, l’Iowa, l’Alaska et le Texas.

Même le Kansas , malgré la victoire de Trump avec 16 points d’avance dans cet État, est devenu disputé ces dernières semaines et une victoire démocrate y serait le signe d’une vague plus large.

Les républicains peuvent conserver le contrôle en remportant la plupart de ces scrutins, tandis que les démocrates devront probablement conserver le Michigan et s’emparer du Maine.

PROBLÈMES AUX URNES ET DÉCOMPTE DES VOIX

Les responsables électoraux ont averti que des courses serrées pourraient déclencher des litiges concernant l’éligibilité des électeurs, le dépouillement des bulletins et la certification des résultats, tandis que de longues files d’attente, des dysfonctionnements des machines ou des contestations de la part d’observateurs électoraux partisans pourraient alimenter des litiges et retarder l’annonce des résultats.

Le ministère de la Justice de Trump prévoit de déployer environ 1 000 observateurs dans tout le pays le jour du scrutin, soit environ le triple du nombre utilisé lors des dernières élections de mi-mandat, une mesure qui, selon certains responsables locaux, pourrait intimider les électeurs, bien que le ministère de la Justice affirme que ces craintes sont infondées.

Certains responsables électoraux et experts juridiques craignent que des enquêtes fédérales et des recours judiciaires ne retardent ou ne perturbent la certification des résultats électoraux par l’ dans les courses serrées.

Le 22 octobre, le ministère de la Justice de Trump a intenté une action en justice afin d’empêcher de manière préventive l’ de l’Alaska de certifier les résultats de son scrutin sénatorial si le candidat républicain sortant perdait de justesse, arguant que les électeurs pourraient être déroutés car deux républicains figurant sur le bulletin de vote portent des noms presque identiques.

Le 22 octobre, le procureur général Todd Blanche a refusé d’exclure une intervention du ministère de la Justice dans les certifications électorales des États, affirmant que des circonstances extrêmes pourraient justifier une telle action.

Plusieurs États ne devraient pas non plus être en mesure de communiquer des résultats complets le soir même du scrutin, en particulier dans les courses serrées, ce qui pourrait donner lieu à des contestations.

LA RÉACTION DE TRUMP FACE AUX RÉSULTATS

La manière dont Trump réagira aux résultats, surtout si les républicains perdent le contrôle du Congrès, pourrait constituer l’un des événements marquants de la soirée.

Aux premières heures du 4 novembre 2020, avant même que le dépouillement ne soit terminé dans plusieurs États, Trump a proclamé sa victoire et a demandé l’arrêt du dépouillement.

Il a finalement été battu par le démocrate Joe Biden, mais a continué à affirmer à tort que l’élection lui avait été volée, contribuant ainsi à attiser l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par une foule de ses partisans qui cherchaient à empêcher la certification de la victoire de Biden par le Congrès.

Trump continue d’affirmer à tort qu’il a remporté l’élection de 2020 et a semé le doute sur l’intégrité de ces élections de mi-mandat, laissant entrevoir la possibilité de contestations de la part des républicains si le parti venait à perdre l’une ou les deux chambres.

Cette année, l’administration Trump a fait pression sur les États pour obtenir des données sur les électeurs et a lancé des enquêtes sur le vote de non-citoyens, une pratique pour laquelle les experts électoraux et les études n’ont trouvé que peu de preuves à l’appui. Elle a récemment intenté une action en justice contre l’ de Californie au sujet de bulletins de vote présumés émanant de non-citoyens.

TAUX DE PARTICIPATION

La participation des partisans fidèles des partis sera déterminante. Les sondages d’opinion ont montré que les démocrates étaient nettement plus enthousiastes à l’idée de voter que les républicains à l’approche du jour du scrutin.

Mais les stratèges soulignent que les électeurs traditionnellement favorables aux démocrates, notamment les jeunes, les Afro-Américains et les Hispaniques, ont historiquement affiché des taux de participation plus faibles lors des élections de mi-mandat que lors des élections présidentielles.

Les sondages révèlent un scepticisme persistant au sein de ces groupes à l’égard des deux partis, notamment en ce qui concerne le coût de la vie. Si le taux de participation de ces groupes s’avère inférieur aux attentes, les démocrates pourraient enregistrer des résultats décevants le jour du scrutin.

Les données sur le vote anticipé dans les États où les électeurs sont enregistrés par parti ont montré un engagement plus fort des démocrates. Mais les républicains font valoir que bon nombre de leurs partisans attendent traditionnellement le jour du scrutin pour voter.

QUE SIGNIFIENT CES RÉSULTATS POUR LA COURSE ÉLECTORALE DE 2028?

Après leur cuisante défaite à l’élection présidentielle de 2024, les démocrates se sont divisés entre ceux qui prônent un message économique plus populiste et ceux qui privilégient une approche centriste visant à regagner les électeurs indécis.

Les bons résultats obtenus mardi par les candidats modérés et de gauche permettront aux deux factions de revendiquer la validation de leurs politiques. Cela pourrait ouvrir la voie à une course à l’investiture présidentielle du parti en 2028, qui s’annonce très disputée et potentiellement conflictuelle.

L'AVANTAGE FINANCIER DES RÉPUBLICAINS A-T-IL PORTÉ SES FRUITS?

Les républicains disposaient d’un avantage financier considérable et ont inondé les ondes de publicités attaquant les candidats démocrates.

Si certains démocrates ont égalé, voire dépassé, leurs adversaires en termes de collecte de fonds, les républicains ont conservé un avantage global de plusieurs centaines de millions de dollars en matière de dépenses, une fois pris en compte les comités de parti et les groupes extérieurs.

Une question clé est de savoir si cet avantage a contribué à faire basculer des courses serrées, ou si les préoccupations des électeurs concernant la hausse des prix et la guerre en Iran ont pesé davantage.

Trump a dépensé plus de 277 millions de dollars , principalement par l’intermédiaire de son super PAC MAGA Inc., dans une campagne intensive de dernière minute à la télévision et par courrier direct pour aider les candidats républicains en difficulté, selon les données de la Commission électorale fédérale.

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , a dépensé environ 366 millions de dollars au cours de la campagne des élections de mi-mandat, dont 276 millions de dollars depuis juillet, pour soutenir les candidats républicains.