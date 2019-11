Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SIX Group : offre sur BME pour un montant de 3 108 MCHF Cercle Finance • 18/11/2019 à 09:33









(CercleFinance.com) - SIX Group annonce le lancement d'une offre publique d'achat entièrement en espèces sur Bolsas y Mercados Españoles (BME), opérateur des bourses espagnoles. L'offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire porte sur 100% du capital de BME pour un montant de 34,00 EUR par action, soit une valeur totale de 2 843 millions d'euros (3 108 millions de CHF). L'offre représente une prime de 47,6% par rapport au prix moyen de l'action sur 6 mois de BME et de 33,9% par rapport à son cours de clôture de 25,40 E le 15 novembre 2019. Les activités combinées continueront à répondre aux besoins des clients et des régulateurs de BME et de SIX. La demande d'autorisation de l'offre, y compris le prospectus, a été déposée aujourd'hui auprès de la CNMV et la période d'acceptation et de clôture de la transaction sont attendues pour le premier semestre 2020.

