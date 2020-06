Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Six ans de prison requis en Russie contre le cinéaste Serebrennikov Reuters • 22/06/2020 à 12:06









MOSCOU, 22 juin (Reuters) - Les procureurs russes ont requis lundi six ans de prison contre le réalisateur et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov pour détournement de fonds, des charges que ses partisans dénoncent comme motivées politiquement, a rapporté lundi l'agence de presse RIA. Agé de 49 ans, cette figure du cinéma et du théâtre d'avant-garde, directeur artistique du Centre Gogol de Moscou, est accusé d'avoir détourné au moins 68 millions de roubles de fonds publics (environ 920.000 euros) - ce qu'il dément. Ces accusations ont suscité un tollé dans le milieu de la culture. Ses partisans le disent victimes d'un harcèlement politico-judiciaire visant à le punir de ses prises de position sur l'influence de l'Eglise et de l'Etat dans la société russe . (Tom Balmforth et Anton Kolodyazhnyy, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

