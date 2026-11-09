SiriusXM nomme Anjali Sud, de Tubi, au poste de directrice générale ; l'action progresse

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9 novembre - ** L'action de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O progresse de 2 % à 33,05 dollars

** La société annonce que Jennifer Witz va quitter son poste de directrice générale après avoir passé deux décennies et demie au sein de l'entreprise

** Anjali Sud est nommée pour succéder à Jennifer Witz au poste de directrice générale

** Mme Sud occupe actuellement le poste de directrice générale de Tubi, un service de streaming vidéo financé par la publicité

** Sur les 15 sociétés de courtage, sept attribuent à SiriusXM la recommandation "acheter" ou mieux, quatre "conserver" et quatre "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 32,82 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 62 % depuis le début de l'année, après six années consécutives de pertes