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SiriusXM nomme Anjali Sud, de Tubi, au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 14:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SiriusXM SIRI.O a nommé lundi Anjali Sud, membre du conseil d’administration et directrice générale de Tubi, le service de streaming détenu par Fox, au poste de directrice générale. L’entreprise fait ainsi appel à une experte des médias numériques pour relancer sa croissance, alors que les auditeurs se détournent progressivement de la radio par satellite.

Voici plus de détails:

* Mme Sud, qui prendra ses fonctions de directrice générale à compter du 1er janvier 2027, est administratrice indépendante au sein du conseil d’administration de SiriusXM depuis mars 2025 et restera membre du conseil après sa nomination

* Elle succède à Jennifer Witz, qui quitte ses fonctions après près de 25 ans au sein de l’entreprise, dont près de six en tant que directrice générale

* Mme Witz conservera un rôle de conseillère jusqu’à la fin de l’année 2027

* Mme Sud dirige Tubi, la plateforme de streaming de Fox Corp FOXA.O , depuis 2023 et était auparavant directrice générale de la plateforme vidéo Vimeo

* SiriusXM est le plus grand opérateur de radio par satellite aux États-Unis, mais peine à définir son avenir alors que de plus en plus d’auditeurs se tournent vers le streaming

* SiriusXM a annoncé le mois dernier un chiffre d’affaires de 2,15 milliards de dollars pour le troisième trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 2,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

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