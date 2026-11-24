SIRIUS MEDIA : Sirius Media confie son catalogue à France tv distribution pour une exploitation sur YouTube en mode AVOD

Communiqué de Presse Paris, le 24 novembre 2026 à 18h00

Sirius Media confie son catalogue à France tv distribution pour une exploitation sur YouTube en mode AVOD

Contrat de licence de deux ans : 194 œuvres et près de 578 heures de programmes

Premières recettes publicitaires attendues dès le premier trimestre 2027

Paris (France), le 24 novembre 2026 – 18h00 – SIRIUS MEDIA (Euronext Growth® Paris : ALSRS – FR0014017FP5), groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce que sa filiale Sirius Media Production a signé le 10 novembre 2026 avec France tv distribution, filiale de France Télévisions, un contrat de licence portant sur l'exploitation de son catalogue en vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) sur YouTube, dans le monde entier.

Ce contrat est la première application à l'échelle du catalogue de la stratégie de distribution directe présentée le 22 juin 2026 : monétiser numériquement nos œuvres, avec un partenaire de premier rang, et préparer la diffusion de contenus nouveaux produits avec nos outils d'intelligence artificielle.

Les points clés

Un catalogue entier remis au travail : 194 œuvres et près de 578 heures de fiction française, de documentaires, d'animation jeunesse et de spectacles, soit l'ensemble du catalogue du Groupe, confiées pour l'essentiel à titre exclusif.

194 œuvres et près de 578 heures de fiction française, de documentaires, d'animation jeunesse et de spectacles, soit l'ensemble du catalogue du Groupe, confiées pour l'essentiel à titre exclusif. Un partenaire adossé au service public : France tv distribution opère plus de 150 chaînes sur les grandes plateformes, génère plus de 5 milliards de vues par an et commercialise ses espaces par la régie intégrée de France Télévisions.

France tv distribution opère plus de 150 chaînes sur les grandes plateformes, génère plus de 5 milliards de vues par an et commercialise ses espaces par la régie intégrée de France Télévisions. Un contrat de deux ans : renouvelable par périodes de vingt-quatre mois, avec un accès aux données d'audience et de revenus programme par programme.

renouvelable par périodes de vingt-quatre mois, avec un accès aux données d'audience et de revenus programme par programme. Des recettes attendues dès le premier trimestre 2027 : les premières mises en ligne interviendront par vagues successives dès la fin de l'exercice en cours.

les premières mises en ligne interviendront par vagues successives dès la fin de l'exercice en cours. L'intelligence artificielle pour démultiplier le catalogue : Sirius Media entend proposer à France tv distribution des contenus complémentaires tirés de ses programmes (formats courts, compilations, déclinaisons), produits avec ses outils Sirius AI Script et Sirius AI Edit.

« Notre catalogue contient près de 578 heures de fiction, de documentaires et d'animation françaises qui ne demandent qu'à retrouver leur public. En les confiant à France tv distribution, adossée à France Télévisions et à sa régie, nous leur ouvrons les audiences du monde entier avec les meilleurs standards de protection et de monétisation. C'est la première brique de notre distribution directe : nos outils d'intelligence artificielle nous permettront demain de nourrir ces chaînes de formats nouveaux tirés de nos propres œuvres. Je remercie Romain Destans et les équipes de France tv distribution pour la qualité de ce travail commun. »

Paul Amsellem, Président-Directeur Général de SIRIUS MEDIA

Un contrat signé avec la filiale de distribution de France Télévisions

Le contrat confie à France tv distribution une licence d'exploitation des programmes de Sirius Media Production sur YouTube, en intégralité ou par extraits, y compris sous forme de formats courts (« Shorts »), ainsi que la possibilité de produire des versions doublées, sous-titrées et audio-décrites en toutes langues.

Il couvre 194 œuvres, soit près de 578 heures de programmes : fiction (séries et unitaires), longs métrages, documentaires, animation jeunesse, concerts et spectacles. Le catalogue comprend notamment la série « Préjudices » (115 épisodes), la série d'animation « Zoé et Milo » (deux saisons) et la collection documentaire « Civilisations en danger ».

France tv distribution prend en charge l'éditorialisation, la publication, la protection des œuvres contre le piratage (Content ID) et la commercialisation des espaces publicitaires ; Sirius Media perçoit une part des recettes nettes sur la base de relevés réguliers, accompagnés des données d'audience et de revenus par programme.

Pourquoi France tv distribution

Des audiences déjà constituées sur nos genres. France tv distribution s'appuie sur des genres particulièrement fédérateurs — fiction française à casting identifié, documentaire de découverte, jeunesse — et gère aujourd'hui plus de 150 chaînes, dont 4 chaînes thématiques en pleine expansion : « Films et séries », « Voyage et nature », « Histoire et culture » et « Enquêtes et société ». Cette dynamique se retrouve notamment dans l'essor de la chaîne « Films et séries », qui compte déjà plus de 650 000 abonnés.

« Le catalogue de Sirius Media Production réunit ce que recherchent nos audiences numériques : des fictions françaises au casting identifié, des documentaires de découverte et des programmes jeunesse. Nous sommes heureux d'accueillir ces œuvres dans notre réseau de chaînes et de leur offrir une seconde vie sur YouTube, avec la force commerciale de la régie de France Télévisions, FranceTV Publicité. »

Romain Destans, Responsable du développement des nouveaux médias, France tv distribution

La distribution directe : du principe à l'exécution

Le 22 juin 2026, Sirius Media a présenté sa nouvelle phase de développement, fondée sur l'intelligence artificielle et le lancement d'une activité de distribution directe de ses contenus sur les plateformes (cf. communiqué du 22 juin 2026). Le 11 septembre 2026, le teaser de « 11 septembre, au pied des tours », réalisé intégralement en intelligence artificielle, en a été la première application, sur la chaîne YouTube du Groupe (cf. communiqué du 11 septembre 2026).

Le contrat signé avec France tv distribution en constitue le deuxième pilier. La distribution directe s'organise désormais en deux voies complémentaires : le catalogue historique, exploité à grande échelle par un réseau de chaînes et une régie de premier rang ; les contenus nouveaux, conçus et testés par le Groupe sur ses propres canaux. Dans les deux cas, Sirius Media garde la maîtrise de ses œuvres et accède aux données qui guident ses choix éditoriaux.

L'intelligence artificielle au service du catalogue

Le Groupe a développé deux outils internes, Sirius AI Script et Sirius AI Edit (cf. communiqué du 15 juillet 2026). Sirius AI Edit permet de décliner une œuvre existante en contenus adaptés aux plateformes : formats courts, compilations, extraits thématiques.

Sirius Media entend mettre ces outils au service de l'exploitation confiée à France tv distribution, en lui proposant des contenus complémentaires tirés de ses propres programmes. Un premier ensemble de formats courts et de compilations autour de « Zoé et Milo » est d'ores et déjà prêt. Ces contenus ont vocation à multiplier les points d'entrée vers le catalogue.

Monétisation et calendrier

Pour Sirius Media, ce contrat représente une source de recettes récurrentes attendue dès le début 2027, sans financement dilutif. Il s'inscrit dans la feuille de route rappelée lors de la publication des résultats semestriels (cf. communiqué du 3 novembre 2026) : monétiser le catalogue, produire de nouveaux contenus, mettre l'intelligence artificielle au service des équipes créatives. Le Groupe rendra compte des premiers résultats d'audience et de recettes lors de ses prochaines publications.

À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de près de 578 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

À propos de France tv distribution – Département AVOD – Après les distinctions des chaînes YouTube Allo Docteurs, Le jour où tout a basculé, Ça commence aujourd'hui, T'choupi ou C'est pas sorcier, France tv distribution compte désormais 8 Trophées du Créateur Or à son actif (plus de 1 million d'abonnés), ainsi que plus de 70 Trophées du Créateur Argent (plus de 100 000 abonnés), dont Le Monde de Jamy, C à vous, Échappées belles ou encore Secrets d'Histoire. L'audience des chaînes du catalogue de France tv distribution ne cesse de se développer sur YouTube, Facebook et tous les médias sociaux : d'autres belles récompenses sont à venir !...

Avertissement. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information et ne constitue ni une offre de souscription ou d'achat de titres, ni une sollicitation en vue d'une telle offre, dans quelque pays que ce soit. Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective relatives aux perspectives et à la stratégie du Groupe ; ces déclarations ne constituent pas des garanties quant aux performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes, notamment liés à la liquidité réduite du marché Euronext Growth® et à l'effet dilutif des conversions. Sirius Media ne prend aucun engagement de mise à jour de ces informations sous réserve de la réglementation applicable.