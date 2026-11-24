Sirius Media annonce la signature d'un contrat de licence avec France tv distribution, filiale de France Télévisions, portant sur l'exploitation mondiale de son catalogue audiovisuel sur YouTube, via un modèle de vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD).

Conclu pour une durée de deux ans renouvelable, cet accord couvre 194 oeuvres représentant près de 578 heures de programmes, confiées pour l'essentiel à titre exclusif. Les premières mises en ligne interviendront d'ici à la fin de l'exercice en cours, avec des recettes attendues dès le premier trimestre 2027.

Ce partenariat marque une étape majeure dans la mise en oeuvre de la stratégie de distribution directe dévoilée en juin dernier par le groupe. Sirius Media entend également capitaliser sur ses outils d'intelligence artificielle pour enrichir son offre de contenus, notamment à travers des formats courts et des compilations issus de ses programmes existants.