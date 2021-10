Singapour resserre sa politique monétaire en raison de la croissance du PIB et de la hausse de l’inflation

Le PIB de Singapour a progressé de 6,5 % au troisième trimestre par rapport à 2020, ce qui a incité l'Autorité monétaire de Singapour à resserrer sa politique monétaire.

Le PIB de Singapour a progressé de 6,5 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, ce qui a incité l’Autorité monétaire de Singapour, la banque centrale du pays (MAS), à resserrer sa politique monétaire jeudi dernier en fixant le taux de change. MAS a indiqué qu’elle avait “légèrement” relevé la pente de sa bande de fluctuation qui était auparavant de 0 % par an. Cela signifie que le dollar de Singapour est autorisé à s’apprécier par rapport à un panier de devises dans une marge de fluctuation non divulguée.

La MAS gère la politique monétaire en fixant le taux de change, plutôt que les taux d’intérêt. Le raisonnement qui sous-tend cette approche est qu’une petite économie ouverte telle que Singapour, où les exportations et les importations brutes de biens et de services représentent plus de 300 % du PIB et où près de 40 cents de chaque dollar dépensé dans le pays sont consacrés aux importations, le taux de change a une influence beaucoup plus forte sur l’inflation que le taux d’intérêt.

L’économie de Singapour devrait encore rebondir au cours des prochains trimestres, le gouvernement assouplissant les restrictions liées à la pandémie et rouvrant les voyages internationaux. Les investisseurs en ETF peuvent accéder à l’économie singapourienne en pleine expansion grâce à SPDR Straits Times Index ETF (ES3), iShares MSCI Singapore ETF (ISV0) and Nikko AM Singapore STI ETF, trois des plus grands ETF d’actions de Singapour.

