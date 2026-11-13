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Singapour inculpe une cinquième personne dans l'affaire de fraude liée à un serveur d'IA
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 05:22

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Singapour a inculpé une cinquième personne dans une affaire portant sur des allégations de fausses déclarations concernant les utilisateurs finaux de serveurs dotés d’intelligence artificielle achetés auprès de Dell DELL.N , Super Micro Computer SMCI.O et Asustek Computer 2357.TW .

  • Cette affaire concerne la société Aperia International, qui aurait fourni de fausses déclarations lors de l’achat des serveurs, lesquels, selon le ministre de l’Intérieur, auraient pu contenir des puces d’IA provenant de la société américaine Nvidia NVDA.O

  • Les procureurs affirment que la cinquième personne, Shi Bingzhe, un Singapourien de 34 ans, a acheté des serveurs à Aperia, dont la société mère, Aperia Group, fait également l’objet d’une enquête

  • Shi est inculpé de 41 chefs d’accusation, dont celui d’avoir tiré profit d’un comportement criminel, comme l’indiquent les actes d’accusation datés du 10 novembre

  • Des dirigeants d’Aperia Group ainsi que d’une autre société, Luxuriate Your Life, ont été inculpés en juillet pour fraude, opérations boursières frauduleuses et blanchiment d’argent

  • Reuters n’a pas pu joindre les parties concernées pour obtenir leurs commentaires

  • Les États-Unis ont interdit l’exportation de puces Nvidia haut de gamme vers la Chine pour des raisons de sécurité

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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