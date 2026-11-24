Singapour enquête sur Megaspeed, une société liée à Nvidia, après son inscription sur la liste noire américaine

Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré mardi que son pays allait poursuivre son enquête sur la société de cloud computing Megaspeed, une entreprise liée à Nvidia NVDA.O , soupçonnée par les autorités américaines d’avoir détourné des puces d’IA de pointe vers la Chine.

Lundi, le ministère américain du Commerce a ajouté Megaspeed, société basée à Singapour, à sa liste noire commerciale , suite aux critiques formulées par des législateurs américains et des responsables de l’administration Trump.

“ Si des entreprises sont prises en flagrant délit de violation de nos lois, nous prendrons sans aucun doute des mesures coercitives très fermes. C’est donc sur cette base que nous menons une enquête sur Megaspeed ” , a déclaré M. Wong lors d’une conférence de presse à Canberra, où il effectue une visite officielle.

“Ces enquêtes sur Megaspeed se poursuivent du côté américain; du côté singapourien, nous nous concentrons sur la question de savoir si Megaspeed aurait enfreint des lois singapouriennes”, a-t-il précisé, ajoutant que Singapour poursuivait ses discussions avec les autorités américaines sur cette question.

Les forces de l’ordre américaines et singapouriennes ont procédé en juin 2025 à un “contrôle sur place et en personne de l’utilisation finale chez Megaspeed” et ont interrogé Alice Huang, la femme d’affaires chinoise et ancienne directrice générale de Megaspeed, accusée d’entretenir des liens avec Pékin, ont indiqué les départements du Commerce et de la Justice au début du mois .

Megaspeed, un partenaire de Nvidia qui fait l’objet d’une enquête des autorités américaines depuis 2024 visant à déterminer s’il a détourné des puces d’IA vers la Chine, devra désormais obtenir l’autorisation du ministère américain du Commerce pour bénéficier d’exportations en provenance des États-Unis, autorisation qui sera probablement refusée.

Singapour avait déjà enquêté sur Alice Huang, mais n’avait trouvé aucun élément justifiant des poursuites, a déclaré M. Wong.

“ Nous l’avons interpellée, nous avons mené une enquête à son sujet, mais nous l’avons finalement relâchée car il n’y avait pas de motifs justifiant la poursuite de la procédure”, a-t-il déclaré.

Reuters n’a pas pu localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires. Megaspeed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Il y a une semaine, la société a publié un communiqué affirmant qu’elle menait des activités légitimes et conformes à la loi, notamment en respectant les contrôles à l’exportation américains.

Nvidia a réintégré lundi Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump , un revirement spectaculaire après sa démission suite à des allégations de relations extraconjugales, notamment avec Alice Huang.

M. Wong s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, au cours de laquelle les deux pays ont signé un accord visant à renforcer leur coopération en matière de sécurisation des “approvisionnements essentiels”, notamment les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits médicaux et les intrants agricoles.