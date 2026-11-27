Le vice-Premier ministre Gan Kim Yong a annoncé vendredi que Singapour allait échanger avec les entreprises locales sur le renforcement des contrôles américains à l'exportation des puces Nvidia, tout en négociant avec Washington pour préserver l'accès du pays aux semi-conducteurs avancés.

Singapour va "discuter" avec les entreprises locales du renforcement des contrôles américains à l'exportation sur les puces conçues par Nvidia, a indiqué vendredi le vice-Premier ministre Gan Kim Yong, lors d'un forum à Singapour.

Singapour s'entretient aussi avec les Etats-Unis pour préserver l'accès de ses entreprises aux semi-conducteurs avancés, a rapporté Bloomberg vendredi en citant Gan Kim Yong. Le pays réexamine ses procédures pour prévenir le commerce illicite de puces et dispose déjà de systèmes pour traiter les violations présumées.

Le Financial Times a affirmé jeudi que Nvidia avait demandé à ses partenaires de cesser d'expédier des serveurs vers Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Gan a indiqué vendredi que Nvidia n'avait "pas confirmé" cet arrêt des livraisons.

Mi-novembre, Washington a restreint l'exportation de semi-conducteurs de dernière génération vers ces quatre pays et le Brésil, car le gouvernement américain invoque un risque de détournement vers la Chine. Ce soupçon est au coeur du scandale ayant entouré la réintégration dimanche du patron de Nvidia Jensen Huang.