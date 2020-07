Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Singapour-Contraction de l'économie de plus de 40% au T2 Reuters • 14/07/2020 à 03:02









SINGAPOUR, 14 juillet (Reuters) - L'économie singapourienne est tombée en récession au deuxième trimestre, avec une contraction record de 41,2% en rythme trimestriel, montrent des données préliminaires publiées mardi, et s'avance cette année vers le plus important creux de son histoire sur fond de crise sanitaire mondiale. Les mesures de confinement imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont nui à l'économie de la ville-Etat du Sud-Est asiatique, dépendante des exportations, et ont notamment pesé lourdement sur le secteur du bâtiment. D'après les statistiques préliminaires communiquées par le ministère du Commerce et de l'Industrie, le produit intérieur brut (PIB) de Singapour a chuté sur la période avril-juin de 12,6% en rythme annuel, après un recul de 2,2% au premier trimestre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 10,5% en rythme annuel et de 37,4% en rythme trimestriel. Singapour s'attend à une chute de 4% à 7% de son PIB pour l'ensemble de l'année, un plus bas historique. (Aradhana Aeavindan et John Geddie; version française Jean Terzian)

