Singapour affirme que les États-Unis n'ont apporté qu'une aide limitée dans le cadre de son enquête sur les transactions portant sur des puces d'IA

Singapour a saisi le passeport d’Alice Huang en 2025 dans le cadre de l’enquête sur cette femme d’affaires chinoise, qui est au cœur du scandale ayant entraîné la chute du directeur général de Nvidia, et n’a bénéficié que d’une aide « limitée » de la part des États-Unis dans son enquête sur les transactions portant sur des puces d’IA, a déclaré jeudi son ministère de l’Intérieur.

Nvidia NVDA.O a annoncé jeudi que son cofondateur et directeur général, Jensen Huang, avait démissionné, à la suite d’informations selon lesquelles cet homme de 63 ans aurait eu deux liaisons extraconjugales, dont une avec Alice Huang, que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin.

Le ministère de l’Intérieur de Singapour a indiqué que le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) (du département américain du Commerce) avait procédé en juin 2025 à un contrôle de vérification des expéditions chez Megaspeed, un client de Nvidia basé à Singapour, en présence de sa directrice générale de l’époque, Alice Huang.

C’était la première fois que Singapour apprenait l’intérêt de Washington pour Megaspeed et Alice Huang; la police l’a interrogée et a saisi son passeport le jour même, a précisé le ministère.

Alice Huang a fait l’objet d’une enquête « pour implication présumée dans d’éventuelles infractions commises à Singapour, compte tenu de sa fonction de directrice générale, de présidente et de l’une des principales responsables de Megaspeed à l’époque », a précisé le ministère. Il a ajouté que l’enquête ne portait pas sur des faits d’espionnage.

Singapour avait ouvert une enquête indépendante sur plusieurs entreprises en février 2025, dont la société de cloud computing Megaspeed, au sujet de fausses déclarations potentielles lors de l’achat de serveurs et d’autres infractions connexes. Il a indiqué que Singapour enquêtait également sur le fabricant américain de serveurs d’IA Super Micro Computer SMCI.O , sans préciser si cela était lié à l’affaire Megaspeed.

Trois personnes liées à Super Micro, dont l’un de ses cofondateurs, ont été inculpées en mars par le parquet américain pour avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine, via l’Asie du Sud-Est et Taïwan, des puces d’IA d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Le ministère a indiqué que Super Micro n’avait apporté qu’une coopération limitée, ce qui a conduit Singapour à adresser des demandes répétées au ministère américain de la Justice et au FBI afin d’obtenir leur aide pour obtenir la coopération de l’entreprise.

“Malgré ces demandes répétées, Singapour n’a reçu à ce jour que peu d’informations ou d’assistance concernant cette entreprise”, a-t-il déclaré.

ENQUÊTE EN COURS

Alice Huang a fait l’objet d’une enquête pour des infractions présumées, notamment l’achat de serveurs qui ont été exportés via Singapour vers la Malaisie sans passer par le marché singapourien.

Le ministère a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir qu’Alice Huang avait commis des infractions, mais il a précisé qu’elle avait fourni à la police “des informations qu’elle savait inexactes” au cours de l’enquête et qu’elle avait minimisé son rôle au sein de Megaspeed.

Elle a quitté Singapour en février, lorsque les autorités singapouriennes lui ont restitué son passeport et lui ont interdit de revenir dans le pays, a-t-il précisé.

Alice Huang n’a pas pu être jointe pour commenter.

Elle vit actuellement à Pékin, ce dont les services de sécurité ont connaissance, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a déclaré jeudi que le ministère de la Justice n’avait pas encore tiré de conclusion quant à savoir si Alice Huang était une espionne chinoise.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que les enquêtes concernant Megaspeed et six personnes étaient en cours.

Il a ajouté que la cité-État “ne permettrait pas à des entreprises ou à des particuliers d’abuser de l’environnement commercial de Singapour pour se livrer à des fraudes ou à des pratiques malhonnêtes”, et qu’elle coopérerait avec les autorités étrangères le cas échéant.

Washington a également enquêté sur Megaspeed, soupçonnée d’avoir aidé la Chine à se procurer des puces d’IA de pointe soumises à des restrictions en vertu des contrôles à l’exportation américains, selon des informations parues dans la presse.

Megaspeed a déclaré jeudi que elle prenait “extrêmement au sérieux” ses obligations de conformité aux lois américaines sur le contrôle des exportations, ajoutant qu’elle avait coopéré avec les inspections américaines.