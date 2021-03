+Simple et MADP Assurances lancent une offre pour les professionnels de santé

(AOF) - +Simple, acteur leader du courtage en assurance pour les PME et les indépendants, et MADP Assurances, acteur de référence de l'assurance des métiers de la santé, ont décidé d'associer leur savoir-faire assurantiel en co-construisant une nouvelle offre adaptée aux besoins des professionnels de santé, notamment à ceux des pharmaciens. Cette offre innovante sera distribuée par la plateforme numérique de +Simple, par le réseau de distribution historique de MADP ainsi que par un réseau de 4500 courtiers indépendants animé par +Simple.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.