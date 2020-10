Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Silvio Berlusconi a guéri du COVID-19 - source Reuters • 07/10/2020 à 12:28









ROME, 7 octobre (Reuters) - Silvio Berlusconi, ancien président du Conseil italien, a guéri du COVID-19, a déclaré mercredi une source informée du sujet à Reuters. L'homme d'affaires a subi un test négatif au virus et attend le résultat d'un deuxième pour confirmation, a dit la source. Âgé de 84 ans, Silvio Berlusconi a souffert d'une double pneumonie. Il a passé plus de dix jours à l'hôpital San Raffaele de Milan début septembre avant d'être placé à l'isolement chez lui. Il n'assistera pas ce mercredi au mariage de son plus jeune fils, Luigi, qui a lui aussi été contaminé le mois dernier, mais il envisage de participer au dîner de famille organisé dans la soirée, selon la source. On pense que l'ancien chef du gouvernement a été contaminé par le nouveau coronavirus durant des vacances en Sardaigne, qui a connu une flambée d'infections durant l'été. (Angelo Amante version française Bertrand Boucey)

