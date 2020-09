Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Silvio Berlusconi a contracté le coronavirus Reuters • 02/09/2020 à 19:48









ROME, 2 septembre (Reuters) - Silvio Berlusconi a contracté le coronavirus et a été placé à l'isolement à son domicile d'Arcore, près de Milan, annonce mercredi son personnel dans un communiqué. Selon Alberto Zangrillo, son médecin personnel cité par l'agence de presse AdnKronos, l'ancien président du Conseil italien qui est âgé de 83 ans n'avait aucun symptôme mais a décidé de faire un test au retour d'un séjour en Sardaigne, où les cas se sont multipliés en août. Le fondateur de Forza Italia continuera à travailler et à coopérer de chez lui aux campagnes des candidats de son parti aux élections locales de septembre, ajoute son personnel. (Angelo Amante, version française Jean-Philippe Lefief)

