Silver économie: Bluelinea publie un chiffre d'affaires 2022 de 10,4 millions d'euros (+ 39%)

(AOF) - « Bluelinea dépasse pour la première fois les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 grâce à une croissance de 39% ». Le spécialiste de la « Silver économie » annonce un chiffre d’affaires 2022 record, à 10,44 millions d’euros, en croissance de 39% par rapport à 2021, porté par une croissance organique estimée à +16%, et l’intégration réussie de la société Securitas Téléassistance, qui a permis à Bluelinea de se hisser dans le Top 5 français de la téléassistance.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, est le moteur de la croissance (+53%) et génère 56% du chiffre d'affaires de l'exercice : ce pôle accompagne désormais, jour et nuit, 59 750 familles et leurs ainés (contre 50 019 à fin 2021).

L'activité B2B du pôle Établissements n'est pas en reste, avec une progression organique de +24%, toujours portée par le succès croissant de l'offre Serena, qui a séduit 451 établissements en France à fin 2022.

Grâce au succès de l'augmentation de capital réalisée durant l'été 2022 avec le soutien d'Apicil, son premier actionnaire, Bluelinea affiche, au 31 décembre 2022, une trésorerie disponible de 4 millions d'euros contre seulement 0,8 million d'euros un an plus tôt. La société a ainsi pu réduire sensiblement son endettement.

