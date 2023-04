Silver économie: Bluelinea publie son premier Ebitda positif en 2022

(AOF) - Bluelinea disposait au 31 décembre 2022 de 4,3 millions d’euros de fonds propres et d'une trésorerie de 4,5 millions d’euros pour 3,6 millions de dettes financières « composées essentiellement de prêts garantis par l'Etat et Bpifrance ». La société spécialiste de la télésurveillance des personnes âgées affiche pour 2022 une perte nette de 1,5 million d’euros contre 3,3 millions en 2021, et publie pour la première fois un Ebitda positif à 664 000 euros contre une perte de 2,3 millions en 2021.

Le chiffre d'affaires annuel dépasse, pour la première fois, la barre des 10 millions d'euros à 10, 4 millions, porté par sa croissance organique (+19%) et l'intégration de la société Securitas Téléassistance, finalisée le 31 décembre 2021.

Le contexte incertain dans lequel évolue la société en ce début d'année 2023 est marqué par une inflation du coût des composants intégrés dans les solutions connectées et une prudence accrue des établissements sur leurs investissements. Bluelinea affirme que ces tendances ont pesé sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 qui ressort à 2,1 millions d'euros, en retrait de 605 000 euros sur un an du fait d'un effet de base exigeant (croissance de +51% au 1er trimestre 2022).

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.