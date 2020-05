Silver : Achat du turbo put 14PVC (14PVC)

(Zonebourse.com)

Après la forte progression de ces dernières séances et le ralliement d'une zone de résistance charnière située vers 17.5 USD, l'argent pourrait subir quelques dégagements et revenir rapidement au contact des 16 USD, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 jours. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner à la vente afin de mettre à profit une nouvelle phase de consolidation.

On pourra acheter le turbo put infini Citigroup 14PVC qui cote actuellement 2.68 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 17.9 USD limitera le risque à 18%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli