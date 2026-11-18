Siltronic bondit de 7% à 56,2 EUR à Francfort, après le relèvement de la recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter" sur le titre du fabricant allemand de plaquettes de silicium, avec un objectif de cours maintenu à 90 EUR.

"En août, nous estimions que Siltronic disposait de tous les atouts nécessaires, à l'exception de son cours de Bourse, qui n'offrait alors, selon nous, qu'un potentiel de hausse limité", rappelle le courtier allemand.

Or, Berenberg souligne que le titre a depuis perdu 33% de sa valeur en Bourse, sous-performant l'ensemble de son secteur, alors même que la dynamique opérationnelle de Siltronic s'est accélérée.

"Nous pensons que la demande soutenue de serveurs jusqu'en 2028 permettra enfin à Siltronic de profiter de l'essor des bénéfices dont nombre de ses clients ont déjà bénéficié au cours de ce cycle", pronostique-t-il.