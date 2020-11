Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siltronic : le titre gagne 4%, soutenu par un broker Cercle Finance • 27/11/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - L'action Siltronic gagne plus de 4% alors que ce matin, Crédit Suisse a réitéré sa note de 'surperformance' sur le titre et rehaussé son objectif de cours, passant de 100 à 124 euros. Crédit Suisse mise sur une stabilisation des prix jusqu'à la seconde moitié de l'année 2021. L'analyste maintient ainsi ses estimations pour 2020 et 2021 mais ajuste ses prévisions 2022 concernant les chiffres de vente (+5%) et de BPA (+18%), 'afin de refléter le potentiel de hausses de prix à partir du 3e trimestre 2021'.

Valeurs associées SILTRONIC XETRA +4.72%