Silicon Valley Bank : HSBC rachète la filiale britannique

(AOF) - HSBC a annoncé le rachat de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite, pour une livre symbolique. « Cette acquisition fait sens d'un point de vue stratégique pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à croissance rapide, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international « a déclaré le Directeur général, Noel Quinn.

Au 10 mars 2023, SVB UK affichait des encours de crédit d'environ 5,5 milliards de livres et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a enregistré un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres et elle affiche des capitaux propres tangibles d'environ 1,4 milliard de livres.

HSBC fera le point sur cette acquisition lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2023, le 2 mai 2023.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.