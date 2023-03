Silicon Valley Bank : accès de faiblesse des Bourses malgré l'intervention des autorités américaines

(AOF) - Les marchés européens reculent en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), la plus importante depuis la grande crise de 2008. Hier soir, la Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation, qui garantit les dépôts bancaires aux Etats-Unis, et la secrétaire du Trésor ont annoncé la liquidation ordonnée, non seulement de la Silicon Valley Bank, mais aussi de la Signature Bank, très liée aux cryptomonnaies.

Leur objectif est de " protéger pleinement tous les déposants, qu'ils soient assurés ou non ". Ils ont pris cette décision en raison de la forte exposition de Silicon Valley Bank à l'écosystème des start-up et du capital investissement, sachant que la FDIC garantit les dépôts jusqu'à concurrence de " seulement" 250 000 dollars.

La Fed a aussi annoncé qu'elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider les banques à répondre aux besoins de tous leurs déposants. 25 milliards de dollars seront disponibles. " Cette action renforcera la capacité du système bancaire à protéger les dépôts et à assurer la fourniture continue de monnaie et de crédit à l'économie " a-t-elle expliqué.

A la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank, les anticipations de politique monétaire pour la réunion de la Fed de la semaine prochaine ont évolué. " La crise de la SVB a déclenché une réinitialisation rapide des attentes ; les acteurs du marché se demandent maintenant si la Fed va procéder à une nouvelle hausse de 25 points de base ou si elle ne va pas procéder à une hausse du tout ", explique MUFG.

Goldman Sachs a choisi son camp. La banque d'affaires ne prévoit plus de hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed fin mars, mais elle a maintenu ses anticipations d'une augmentation de 25 points de base en mai, juin et juillet.

En conséquence, le dollar a reculé dans la nuit. Ce matin, l'euro gagne 0,59% à 1,0706 dollar.

"Il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français", a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie au micro de France Inter. Sur les marchés, les banques françaises continuent cependant de reculer nettement.

En Europe, HSBC a annoncé le rachat de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank.