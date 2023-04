Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sika: vise une hausse des ventes de 6 à 8% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Sika a terminé le premier trimestre de 2023 avec une légère croissance. Le chiffre d'affaires en monnaies locales et la croissance organique ont augmenté de 1,2%. Sika a réalisé un chiffre d'affaires de 2 325,9 millions de francs suisses.



' Les ventes du 1er trimestre 2023 sont légèrement supérieures aux prévisions grâce aux prix ' indique UBS dans son étude du jour.



Dans le segment Global Business, Sika a enregistré une croissance en monnaies locales de 15,2 % (année précédente : 10,4 %), et a donc progressé à un rythme beaucoup plus rapide que le marché.



Pour 2023, Sika est confiant de pouvoir poursuivre avec succès sa stratégie fondée sur une croissance durable et rentable, même dans un environnement économique difficile.



' Pour l'exercice 2023, Sika s'attend à une hausse des ventes de 6 à 8% en monnaies locales et anticipe une augmentation surproportionnelle de l'EBIT (hors impact de l'acquisition de MBCC) ' indique le groupe.





