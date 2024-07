Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sika: vise une croissance des ventes de 6 à 9 % en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5 834,8 millions de CHF au premier semestre contre 5 345,5 millions de CHF sur l'exercice précédent. Cela correspond à une augmentation de 12,8 % en monnaies locales. La croissance du chiffre d'affaires en francs suisses a atteint 9,2%.



Au niveau de la rentabilité, Sika a augmenté sa marge EBITDA à 18,7 % contre 16,5% sur l'exercice précédent. Le groupe a enregistré une marge significative de 55,1 % au premier semestre (contre 52,7 % sur l'exercice précédent).



Le bénéfice d'exploitation avant amortissements (EBITDA) s'inscrit à 1 092,9 millions de CHF (contre 881,1 millions de CHF sur l'exercice précédent). Le bénéfice après impôt est de 577,1 millions de CHF en hausse de 40,1%. Le bénéfice dilué par action ressort à 3,59 CHF en hausse de 38,6%.



Pour 2024, Sika s'attend à une croissance des ventes en monnaies locales de 6 à 9 % ainsi qu'à une augmentation surproportionnelle de l'EBITDA.





