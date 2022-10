Sika révise ses perspectives de croissance à la hausse pour 2022

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.

Thomas Hasler a également déclaré : " Notre objectif clair est de poursuivre notre croissance durable et de déployer de nouvelles innovations pour dissocier notre croissance des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons l'intention d'utiliser des solutions révolutionnaires qui permettent à nos clients de réduire leurs émissions de CO2. En tant qu'innovateur de premier plan, nous pouvons jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs "zéro émissions" sur nos marchés, ce qui place Sika en bonne position pour une croissance continue ".

Pour l'année fiscale 2022, Sika s'attend à ce que les ventes en monnaies locales augmentent de plus de 15%, avec une augmentation "plus que proportionnelle" de l'Ebit. Un processus a été lancé pour rechercher un acheteur compétent pour une partie de l'activité adjuvants de MBCC.

Fin juillet, le groupe tablait sur une progression des recettes "de plus de 10%" en 2022, ce qui devrait permettre de dépasser le seuil symbolique des 10 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Ce build-up apporte une valeur ajoutée significative et Sika (chiffre d'affaires de 9,3 milliards de francs suisses en 2021) confirme des synergies annuelles de 160 à 180 millions de francs suisses.

(AOF) - Le chimiste de la construction Sika a annoncé une révision à la hausse de ses perspectives de croissance pour 2022 à l'occasion d'une journée investisseurs organisée le 4 octobre. Le directeur général Thomas Hassler a notamment insisté sur l'adéquation stratégique de l'acquisition de MBCC (ex-division Chimie de la construction de BASF), rachetée en novembre 2021. L'approbation inconditionnelle de ce rachat a déjà été reçue des autorités dans la plupart des juridictions, notamment au Japon, en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Turquie et Thaïlande.

