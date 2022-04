Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sika: le titre résiste bien après ses chiffres trimestriels information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien (+0,2%) dans un marché en repli de 1,5% à Zurich. UBS estime que les ventes du 1er trimestre sont légèrement supérieures aux prévisions grâce à l'amélioration des produits biologiques.



L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 315 CHF.



Sika a enregistré une augmentation de ses ventes à 2'398,2 millions de CHF, en croissance de 21,9% par rapport à l'année précédente (1'998,6 millions de CHF).



Sika cherche à croître de 6% à 8% par an en devises locales jusqu'en 2023. À partir de 2021, la société vise une marge EBIT comprise entre 15% et 18%. Pour l'exercice 2022, Sika s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente de plus de 10% en monnaies locales - dépassant pour la première fois 10 milliards CHF.



' La croissance dynamique des Amériques a été le principal moteur de la croissance du 1er trimestre ' rajoute UBS.





Valeurs associées SIKA Swiss EBS Stocks +0.56%