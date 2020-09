Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sika : confirmation des objectifs stratégiques 2023 Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Lors du Sika Capital Markets Day 2020 qui se tiendra aujourd'hui à Zurich, le DG Paul Schuler va confirmer les objectifs stratégiques 2023. Des informations seront fournies sur les mesures avec lesquelles Sika entend poursuivre sa croissance durable à l'avenir, malgré la crise des coronavirus. Sika cherche à croître de 6 à 8% par an en monnaies locales jusqu'en 2023. Il vise un EBIT plus élevé avec une marge de 15% à 18% à partir de 2021. Les projets dans les domaines des opérations, de la logistique, des achats et de la formulation des produits devraient se traduire par une amélioration annuelle des coûts d'exploitation équivalente à 0,5% du chiffre d'affaires. L'objectif principal de Sika en matière de développement durable est de réduire les émissions de CO2 de 12% jusqu'en 2023. Pour le second semestre, Sika s'attend à des conditions de marché plus favorables. Avec l'amélioration attendue des volumes de ventes, la société s'attend à une augmentation de l'EBIT pour la seconde moitié de l'année.

Valeurs associées SIKA SIX Swiss Exchange +0.62%