SII: vers un retrait obligatoire le 12 mars

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions SII interviendra le 12 mars, au prix net de tout frais de 70 euros par action, et portera sur 1.891.895 actions représentant 9,46% du capital et des droits de vote de cette société informatique.



Pour rappel, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions SII initiée par SII Goes On, les membres du concert (en ce compris l'initiateur) détiennent 18.108.105 actions SII représentant 90,54% du capital et des droits de vote.





