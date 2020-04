Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : vers un CA en bas de la guidance pour 2019/2020 Cercle Finance • 14/04/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe SII annonce ce jour que le chiffre d'affaires du 4e trimestre, clos au 31 mars, 'sera impacté par la crise sanitaire'. 'Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020, attendu entre 685 et 695 millions d'euros, soit une croissance organique de 8,5% à 9,5%, devrait ressortir en bas de fourchette ou légèrement en deçà de cette fourchette, selon les meilleures estimations à date', indique le groupe.

Valeurs associées SII Euronext Paris 0.00%