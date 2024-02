Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SII: un concert d'actionnaires franchit 90% du capital information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le concert, composé Bernard Huvé, Alexia Slape, Arnaud Huvé, Alban Huvé, Christiane Guillebaut et la société SII Goes On SAS (ci-après le ' groupe familial Huvé ') et Eric Matteucci, Antoine Leclercq, François Goalabré, Charles Mauclair, Didier Bonnet et de la société BTO Sanok, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 février 2024, les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société SII et détenir 90,54% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions SII par la société SII Goes On dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée qu'elle a initiée.





