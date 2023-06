Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SII: résultat net en hausse de 35,4% sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 18:16

(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 1022 ME au titre de l'exercice 2022/2023, soit en hausse de 23,4% par rapport à l'exercice précédent, grâce à 'une forte dynamique de l'activité sur l'ensemble des secteurs', dixit SII.



Dans le même temps, le résultat opérationnel a augmenté de 27,3% et ressort à 100 ME, tandis que le résultat net consolidé s'établit à 80,4 ME, en hausse de 35,4%.



Le groupe SII ajoute qu'il proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le21septembre 2023, le versement d'un dividende d'un montant de0,50Epar action.



Danscecontexteen manque de visibilité, le groupe SIIanticipeune croissanceorganique deson chiffre d'affairescomprise entre 8 et 12%pour le premier semestre de son exercice 2023/2024. Le groupe SII ambitionne également de maintenir son niveau de marge opérationnelle entre 9% et 10%sur ce premier semestre.'



Le groupe SII indique qu'il précisera ses objectifs pour l'exercice lors de la publication de ses résultatssemestriels, en fonction des évolutions conjoncturelles.