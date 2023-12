Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII: projet d'OPA simplifiée au prix de 70E/action information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - SII annonce ce jour la signature d'un protocole d'investissement entre les membres du groupe familial de Bernard Huvé (le fondateur), Eric Matteucci (président du directoire de SII, 'le dirigeant'), les autres membres du directoire de SII (les managers), la société SII Goes On (l'initiateur) ainsi que des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors (l'investisseur).



Au résultat de la conclusion du Protocole d'Investissement, le Concert détient à ce jour 53,12% du capital et des droits de vote théoriques de la Société. Il a franchi à la hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la Société et doit par conséquent procéder au dépôt d'un projet d'OPA simplifiée visant l'intégralité des actions SII.



Conforment aux termes du Protocole d'Investissement, le Fondateur cédera dans les prochains jours au profit de l'Initiateur la pleine propriété de 133.669 actions SII au prix de 70 euros par action.



A l'issue de la réalisation des Cessions et des Apports en Nature, le Groupe Familial Huvé, le Dirigeant et les Managers détiendront respectivement 87,06%, 12,86% et 0,08% du capital de SII Goes On, et SII Goes On détiendra 52,65% du capital et des droits de vote théoriques de la Société.





