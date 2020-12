SII : profits divisés par 2 au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, clos fin septembre, le résultat net, part du groupe, de SII a chuté de 51,5% à 7,22 millions d'euros tandis que la marge opérationnelle d'activité a plongé de 50,1% à 12,03 millions d'euros. Cette dernière a représenté 4% des revenus contre 7,4%, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'établit à 301,2 millions d'euros, en recul de 7,6% à taux courants (-5,9% à taux constants), pénalisé par des périodes de confinement dans différents pays.

" L'évolution de la situation sanitaire actuelle dans plusieurs pays appelle à la plus grande prudence ", prévient le groupe de conseil en technologies et de services numériques. Les nouveaux confinements n'ont cependant pas engendré, pour le moment, d'arrêts brutaux et massifs de projets en cours.

Dans ce contexte, SII prévoit au troisième trimestre une amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre

La reprise d'une activité au troisième trimestre devrait conduire, dans un contexte de situation stabilisée, à une amélioration du résultat opérationnel au second semestre 2020/2021 par rapport au premier semestre 2020/2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS