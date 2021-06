SII prévoit une croissance organique de 10 % sur le nouvel exercice

(AOF) - SII a enregistré des résultats en repli sur l'exercice 2020-2021, clos au 31 mars, la pandémie ayant pesé sur son activité. Le résultat net part du groupe a ainsi reculé de 8,3% à 24,93 millions d'euros et le résultat opérationnel d'activité de 13% à 38,66 millions d'euros. Le groupe d'informatique a ainsi vu sa rentabilité opérationnelle s'éroder de 0,66 point à 5,91%. Le chiffre d'affaires s'établit à 654,2 millions d'euros, en recul de 3,3% à taux courants (-1,5% à taux constants), la dynamique de croissance historique ayant été freinée momentanément par la crise sanitaire.

Dans ce contexte de reprise économique, le groupe SII proposera lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 16 septembre 2021, le versement d'un dividende d'un montant de 0,15 euro par action.

A fin mars 2021, le groupe SII dispose d'une structure financière solide. Sa trésorerie nette ressort renforcée après cet exercice atypique. Elle s'établit à 88,4 millions (hors dettes de location IFRS 16), contre 57,2 millions d'euros à fin mars 2020.

Sur la base d'une hypothèse d'une situation sanitaire stabilisée, le groupe de Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) et des Services Numériques (informatique technique et réseaux) anticipe une croissance organique de 10 % et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l'exercice 2021/2022.

Ainsi, à fin mars 2022, le chiffre d'affaires attendu se situerait en nette hausse organique par rapport au chiffre d'affaires pré-crise sanitaire (au 31 mars 2020). Le premier trimestre 2021/2022 marquera quant à lui un fort effet de base favorable, le premier trimestre 2020/2021 s'étant déroulé pendant le premier confinement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.