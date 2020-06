Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : le résultat net part du groupe annuel à 26,6 ME Cercle Finance • 09/06/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le groupe SII annonce ce soir, pour son exercice 2019/2020, un résultat net part du groupe de 26,62 millions d'euros, en baisse de -13,3% par rapport à l'exercice précédent. De même, le résultat opérationnel recule de -7,6%, pour s'afficher à 42,88 millions d'euros. La marge opérationnelle, à 6,34%, recule de -1,01 point. Rappelons que le chiffre d'affaires a, lui, progressé de +7,1%, pour terminer à 676,33 millions d'euros. 'Malgré une fin d'exercice perturbée par la crise du Covid-19, le groupe SII réalise un exercice 2019/2020 en croissance de 7,1%, supérieure à son marché de référence. Depuis le début de son déploiement courant septembre, et davantage encore dans ce contexte de crise, la nouvelle organisation managériale mise en place a été un véritable atout pour la coordination des équipes et la poursuite du développement des synergies', commente Eric Matteucci, Président du Directoire. S'agissant des attentes, le premier trimestre 2020/2021, incluant une période de confinement et le début du déconfinement, devrait faire ressortir une baisse de chiffre d'affaires comprise entre -8% et -10% (impact de change inclus) par rapport à l'exercice précédent.

