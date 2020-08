Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : le CA trimestriel en baisse de -9,3% Cercle Finance • 11/08/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le groupe SII annonce ce jour avoir réalisé, au cours du premier trimestre de son exercice 2020/2021, un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de -9,3% (-7,3% en organique). 'Les activités ont été principalement impactées en France, en Allemagne, en Espagne, au Canada et aux Pays-Bas dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, du transport et du tourisme. La croissance internationale alimentée notamment par la Pologne, la Roumanie, la Colombie et le Royaume-Uni a été pénalisée par l'évolution des devises face à l'euro dans de nombreux pays', détaille le groupe. S'agissant de ses attentes, le groupe prévoit pour le prochain trimestre une amélioration de la situation en France avec une baisse d'activité moins prononcée qu'au premier trimestre et une poursuite de la croissance à l'international, et ce sur un rythme équivalent au premier trimestre.

Valeurs associées SII Euronext Paris +1.50%