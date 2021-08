Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : hausse de 27% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce un chiffre d'affairesde 187,2 ME au titre du premier trimestrede l'exercice2021/2022, soit une hausse de 27% à taux constants par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité progresse aussi bien en France (+33,6% de croissance organique) qu'à international (+21,6%). 'Ce premier trimestreaffiche une performance attendue mais exceptionnelle.En effet,ce trimestre bénéficie à la fois d'une base de comparaison très favorable et de deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à l'exercice dernier', analyse SII. La performanceréalisée permet de confirmer avec confiance la perspective d'une croissance organique d'au moins 10%et une amélioration de la marge opérationnellesur l'exercice,sous réserve d'uneévolution sans changement majeurde la situationsanitaire. Dans ce contexte, il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 16 septembre 2021, le versement d'un dividende de 0,15 euro par action.

